Стефанчук про референдум: Це не безкоштовна забавка, його вартість - ₴2 мільярди

На Всеукраїнський референдум виноситимуться найважливіші для держави питання, до того ж його вартість становитиме 2 мільярди гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми сформували той механізм, який сьогодні є абсолютно реальним. Референдум з будь-якого чиху проводитись не може. І так ніде не робиться у світі, для цього існує представницька влада, для цього існує парламент, який приймає закони. Референдум взагалі в багатьох країнах - це стоп-кран, якщо народ має необхідність вплинути на державу, яка йде не в ту сторону. І тому надзвичайно важливо прописати такий механізм, щоб не було зловживань», - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що всі бачать, що робиться у Верховній Раді з депутатським спамом, коли вносяться понад тисячу законопроєктів, які ніколи не стануть законами.

«І ми так само не хочемо, щоб так було з референдумом – тільки найбільш важливі питання, які становлять інтерес нашої нації, які становлять інтерес держави, повинні виноситись на всеукраїнський референдум. Крім цього я хочу нагадати, що це – не безкоштовна забавка, вартість цього референдуму, за різними підрахунками, це як вартість будь-якої кампанії, яка проходить в Україні, це 2 млрд гривень. І тому нам треба думати, чи варто їх потратити на якесь хайпове питання, чи все-таки ставити питання, які вирішують майбутнє країни. Тому я ще раз кажу, з 26 січня українці отримали реальний механізм впливу», - підкреслив перший віцеспікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня цього року ухвалила закон про «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».