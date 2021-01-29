Перший референдум можна провести вже цього року – Стефанчук

Провести перший референдум можна буде після підписання закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» Президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомили Укрінформу в пресслужбі парламенту.

«Кількість референдумів, які можна проводити упродовж року, необмежена. Проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі Президента України або Верховної Ради України», — зазначив Стефанчук.

За його словами, для ініціювання референдуму потрібно утворити ініціативну групу. В цій групі повинно бути не менше, ніж 60 громадян України, що на день її утворення мають право голосу. Щоб створити групу, треба організувати збори громадян, у яких беруть участь щонайменше 300 виборців та представник від ЦВК. Також обов'язкова умова вказаних зборів – представити предметне обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму та сформулювати питання, яке буде винесено на референдум.

Після завершення зборів уповноважений представник ініціативної групи має передати до ЦВК підписані головою і секретарем документи проведених зборів. ЦВК аналізує дотримання всіх вимог закону під час утворення ініціативної групи та приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи.

Далі починається відлік 90 днів, під час якого ініціатори мають зібрати підписи не менш як 3 млн громадян України, що мають право голосу. Але за умови, що підписи було зібрано щонайменше у двох третинах областей і щонайменше по 100 тис. підписів у кожній області. Зібрані підписи передаються для перевірки до ЦВК, що прийматиме рішення про підсумки збору підписів та передасть його Президенту України. Президент України видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Стефанчук зазначив, що референдум проводиться як звичайні вибори. Тобто, люди приходитимуть на дільниці та голосуватимуть. За тим, скільки прийшло людей та чи не порушують вони правила голосування, стежитимуть спостерігачі.

«Всеукраїнський референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні взяли не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців. Це своєрідний запобіжник від випадкових голосувань», — наголосив Стефанчук.

Також перший заступник Голови ВР пояснив, що не всі питання можуть виноситися на референдум. Зокрема, до списку заборонених потрапили питання податків, бюджету, амністії чи ті, якими опікуються правоохоронці, прокуратура або суд. Також не розглядатимуться питання, які можуть суперечити Конституції України, підривати захист прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України.

У разі, якщо питання не містить в собі заборонених тем, воно є обов'язковим для розгляду, підкреслив Стефанчук.

"Якщо ж народ підтримав відповідне питання на Всеукраїнському референдумі, воно є обов'язковим для виконання (реалізації) відповідними органами державної влади, їхніми посадовими особами. Якщо ж для виконання (реалізації) рішення українського народу про підтримку питання загальнодержавного значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою необхідно прийняти закон, Кабінет Міністрів України протягом шести місяців має розробити відповідний законопроєкт із цього питання і внести на розгляд Верховної Ради України. Консультативних референдумів не буде», — доповнив перший віцеспікер парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».