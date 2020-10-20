Зеленський назвав пріоритетами розвиток науки та освіти в Україні

Розвиток науково-дослідної інфраструктури та підтримка талановитих українських науковців мають стати пріоритетом для влади.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайно, наука, яка завжди є драйвером для інновацій та економіки. Розвиток науково-дослідної інфраструктури та підтримка талановитих українських науковців – мають стати пріоритетом. Освіта і наука – це галузь, де результат не помітний швидко, але зрештою є визначальним", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, є одна характерна річ, яка об’єднує всі успішні країни - на початку свого шляху всі вони інвестували в освіту, надали їй стратегічного значення. “Сьогодні ми намагаємося рухатися цим самим шляхом. Паралельно вирішуючи проблеми, які існують в усіх ланках української освіти. Це - доступність та якість дитячих садочків, підвищення престижу професії вчителя та заробітних плат, створення сучасної інфраструктури – нових садочків і шкіл”, - додав він.

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Зеленський нагадав про те, що влада почала відновлення професійно-технічної освіти, бо розуміє, що кваліфіковані робітничі кадри вкрай потрібні країні. Багато уваги приділяється й вищій освіті, адже вона має готувати конкурентоспроможних у сучасному світі професіоналів, що відповідають тенденціям української та світової економіки, наголосив Президент.