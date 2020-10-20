Зеленський очікує від правової комісії при ОП рішень щодо судової реформи

Президент України Володимир Зеленський очікує від Комісії з питань правової реформи рішень щодо реформування судової системи.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За роки незалежності кожна нова влада починала реформу судової системи. У підсумку – уряди, парламенти, президенти в країні змінюються, а судова система залишається. "Об'єктивне, неупереджене, справедливе правосуддя" звучить для громадян незнайомо, ніби слова іноземного походження. Нам потрібні зміни. Не перефразовані думки з попередніх варіантів судової реформи. А дієві рішення. Саме на них я чекаю від відповідної правової комісії, що була створена в Офісі Президента”, - зазначив Зеленський.

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Також він зауважив, що погоджується з міжнародними партнерами щодо необхідності судової реформи в Україні, “але впевнений - нікому не потрібна реформа лише заради слова реформа”.