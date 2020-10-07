У МКІП назвали пріоритети роботи

Захист інформаційного простору та розбудова інформаційного суверенітету України є одним із пріоритетів діяльності уряду.

На цьому наголосив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час відрядження на Донеччину, повідомляє Укрінформ із посилання на сторінку МКІП у Фейсбуці.

«Захист інфопростору та розбудова інформаційного суверенітету України посідає ключове місце у діяльності не лише нашого міністерства, а є одним із пріоритетів діяльності уряду загалом. А особливо це стосується прикордоння, тимчасово окупованих територій та населених пунктів уздовж лінії розмежування. Якісний український контент та ефективні способи його доставки на цих територіях - критична необхідність для держави», - сказав Шевченко.

На Донеччині заступник міністра зустрівся з головою ОДА, керівником обласної ВЦА Павлом Кириленком та провів робочу нараду з питань інформаційної політики.

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Шевченко та представники Державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" також провели низку зустрічей із журналістами, місцевими активістами та громадськими діячами, відвідали міста на лінії розмежування - Торецьк та Новгородське, ознайомились з відновленням та розбудовою закладів культурної освіти у Бахмуті.

Шевченко відвідав гору Карачун, де взяв участь у обговоренні проєкту створення обласного музею АТО та поклав квіти до меморіалу захисникам незалежності України.