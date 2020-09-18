Верховний суд заявляє, що “плівки ОАСК” наробили значної шкоди

Пленум Верховного суду ухвалив заяву щодо записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Тільки для захисту прав і свобод людини суддя може і повинен використовувати свої повноваження. І саме для цього судді отримують свою незалежність, яка не є ані привілеєм, ані шляхом до збагачення», - йдеться у заяві.

Пленум «змушений констатувати, що судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів», зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови ОАСК. «Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд, та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з підвищення довіри громадян до суду», - зазначається у заяві.

Пленум Верховного суду закликав суддів «усіма своїми діями та вчинками як у судовому процесі, так і поза його межами демонструвати високі стандарти правосуддя та етичної поведінки, незалежність і неупередженість в ухваленні рішень, підтверджуючи таким чином вірність присязі судді».

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях ОАСК і Державної судової адміністрації (ДСА).

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові ДСА Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким НАБУ в ОАСК проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати кільком своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.