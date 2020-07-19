Коронавірус за добу виявили у 41 дитини та 72 медиків

За минулу добу в Україні виявлено 731 нового хворого на COVID-19, із них 41 дитина та 72 медичні працівники. Одужали 354 пацієнти.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіла 731 особа, з них 41 дитина та 72 медичні працівники. Було госпіталізовано 145 осіб. За останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Одужали 354 пацієнти. Загалом за весь час пандемії захворіло 58 842 людини. З них 4 170 дітей. та 7 958 медичних працівників. Загалом одужало 30 879 людей, кількість летальних випадків становить 1 485» - сказав Степанов.

За його словами, за попередню добу загалом було здійснено 17 745 тестувань. Із них 11 023 - дослідження методом ПЛР. 6 722 - дослідження методом ІФА.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільше випадків зафіксовано у Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 79, Рівненській області - 67 та місті Київ – 872", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі на ранок 19 липня становить 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.