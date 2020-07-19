Коронавірус за добу виявили у 41 дитини та 72 медиків
Про це поінформував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За минулу добу захворіла 731 особа, з них 41 дитина та 72 медичні працівники. Було госпіталізовано 145 осіб. За останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Одужали 354 пацієнти. Загалом за весь час пандемії захворіло 58 842 людини. З них 4 170 дітей. та 7 958 медичних працівників. Загалом одужало 30 879 людей, кількість летальних випадків становить 1 485» - сказав Степанов.
За його словами, за попередню добу загалом було здійснено 17 745 тестувань. Із них 11 023 - дослідження методом ПЛР. 6 722 - дослідження методом ІФА.
«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільше випадків зафіксовано у Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 79, Рівненській області - 67 та місті Київ – 872", - підсумував міністр.
Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі на ранок 19 липня становить 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.