COVID-19 може передаватися від вагітної до дитини

Група міжнародних дослідників заявляє, що новий коронавірус (COVID-19) може передаватися від вагітної жінки до плоду.

Про це повідомляє керівник групи й доктор із паризького госпіталю ім. Антуана Беклера Даніеле Де Лука, передає AFP.

«Ми виявили, що передача (коронавірусу – ред.) від матері плоду через плаценту можлива протягом останніх тижнів вагітності», - стверджує він.

Як заявляють дослідники, на початку березня до лікарні ім. Антуана Беклера прибула вагітна жінка з коронавірусом. У неї за допомогою кесаревого розтину народився хлопчик.

За 24 години після появи на світ у дитини почалися з’являтися симптоми COVID-19 та аномалії у мозку.

Проте, через три тижні новонароджений хлопчик самостійно майже повністю одужав, а за три місяці одужала і його мати.

За словами професора з Оксфордського університету Маріана Найта, серед тисяч новонароджених від жінок із коронавірусом, не більше 1% або 2% дали позитивний тест на захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 липня у світі в цілому підтверджено 13 462 873 заражень COVID-19, із яких 581 317 – летальні, а 7 852 445 людей уже встигли вилікуватися від коронавірусу.