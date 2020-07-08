COVID-19 може викликати серйозні порушення в роботі мозку

Науковці університетського коледжу Лондона (UCL), провівши серію досліджень, дійшли висновку, що коронавірусні інфекції можуть бути причиною неврологічних ускладнень та викликати ушкодження нервової системи і мозку людини.

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

«Інсульт, марення, галюцинації, ураження нервів - усі ці ускладнення від COVID-19 впливають на мозок і можуть бути більш поширеними, ніж вважалося на початку пандемії», - вказується у дослідженні.

Науковці UCL стверджують, що серйозні проблеми можуть виникнути навіть у пацієнтів з легкими формами коронавірусної хвороби.

Після вивчення неврологічних симптомів 43 осіб, госпіталізованих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього, було виявлено десять випадків тимчасової дисфункції головного мозку, 12 випадків церебрального запалення його півкуль, вісім інсультів та вісім випадків ураження нервів.

«Ми визначили більшу, ніж очікувалося, кількість людей з неврологічними розладами, які не завжди були пов'язані з чіткою вираженістю респіраторних симптомів», - зазначив представник Інституту неврології Queen Square в UCL Майкл Занді.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у світі підтверджено понад 11,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 546,7 тис. – летальні. 6,9 млн осіб уже вилікувалися. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 097 084), Бразилія (1 674 655) та Індія (744 006). Остання нещодавно випередила Росію (694 230).