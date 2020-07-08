ВООЗ відправить до Китаю експертів для виявлення джерела COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить своїх експертів до Китаю для виявлення джерела походження коронавірусу COVID-19.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус у Twitter.

«Експерти ВООЗ поїдуть цими вихідними до Китаю, аби підготувати наукові плани з виявлення зоонотичного джерела COVID-19. Вони розроблять коло питань для міжнародної місії під керівництвом ВООЗ», - повідомив він.

Гебреісус додав: мета місії в тому, аби просунутися в розумінні тваринного походження коронавірусу та визначити, як він передався від тварини людині.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 8 липня, в цілому в світі підтверджено 11 955 637 випадків зараження на коронавірус, із них 546 721 - летальний. 6 902 360 осіб вилікувалися від COVID-19.