Вже відомі переможці журналістського конкурсу "Честь професії-2019"
Нагородження переможців відбувалося увечері 16 липня онлайн
Повний перелік переможців:
Найкраще інтерв'ю — Ольга Мальчевська, Тетяна Януцевич, «ВВС News Україна», «Справжня Людмила Ігнатенко: перше інтерв'ю після виходу "Чорнобиля"».
Найкраще новинне висвітлення резонансної події — Олена Ремовська, Юлія Стець, «Крим. Реалії», «День массовых обысков и задержаний в Крыму».
Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа — Тетяна Скиба, TV-4 (Тернопіль), «Дружина священника з Тернопільщини звинувачує його у домашньому насильстві».
Найкраща публіцистика — Богдан Кутєпов, hromadske, «Хроніки анексії».
Найкраща публіцистика у локальному медіа — Надія Задорожня, спецпроект «Повернути Донбас: Краматорськ», «UA: Донбас».
Найкраще розслідування — Леся Іванова, «Наші гроші», «Армія. Друзі. Бабки».
Найкраще розслідування у локальному медіа — Ганна Калаур та Вікторія Журавель, Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада», «Продажний ефір: меню рівненьских телеканалів», «Папір все стерпить: скільки коштує кандидату обманути читачів рівненських газет», «Продажні статті: скільки кандидату коштує прихована реклама на рівненських сайтах».
Найкраща аналітика — Ірина Лопатіна, «Радіо НВ», «Війна яка гвалтує».
Найкраща аналітика у локальному медіа — Марія Ревер, «Наші гроші. Львів», «Усе пішло не за планом»
Найкращий репортаж — Олена Струк, Reporters, «Зрозуміти майя».
Найкращий репортаж у локальному медіа — Олена Лівіцька, канал «Перший» (Луцьк), «Драма промзони. Історії з луцького ангару, в якому оселився... театр».
Конструктивна журналістика — Юліана Скибицька, «Бабель», «Якщо в селі немає води і все завалено сміттям, то навіщо тоді церква?» Як священник зробив вимираюче село успішним».
Спецприз за найкращий аудіоматеріал — Ірина Лопатіна, «Радіо НВ», «Війна яка гвалтує».
Специприз «Надія журналістики» — Анастасія Іванців, Lb.ua, «Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати»
Нагадаємо: організатор конкурсу "Честь Професії" – Національна асоціація медіа. Конкурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт "Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.