Вже відомі переможці журналістського конкурсу "Честь професії-2019"

Журналістський конкурс "Честь професії" оголосив переможців за 2019 рік.

Нагородження переможців відбувалося увечері 16 липня онлайн

Повний перелік переможців:

Найкраще інтерв'ю — Ольга Мальчевська, Тетяна Януцевич, «ВВС News Україна», «Справжня Людмила Ігнатенко: перше інтерв'ю після виходу "Чорнобиля"».

Найкраще новинне висвітлення резонансної події — Олена Ремовська, Юлія Стець, «Крим. Реалії», «День массовых обысков и задержаний в Крыму».

Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа — Тетяна Скиба, TV-4 (Тернопіль), «Дружина священника з Тернопільщини звинувачує його у домашньому насильстві».

Найкраща публіцистика — Богдан Кутєпов, hromadske, «Хроніки анексії».

Найкраща публіцистика у локальному медіа — Надія Задорожня, спецпроект «Повернути Донбас: Краматорськ», «UA: Донбас».

Найкраще розслідування — Леся Іванова, «Наші гроші», «Армія. Друзі. Бабки».

Найкраще розслідування у локальному медіа — Ганна Калаур та Вікторія Журавель, Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада», «Продажний ефір: меню рівненьских телеканалів», «Папір все стерпить: скільки коштує кандидату обманути читачів рівненських газет», «Продажні статті: скільки кандидату коштує прихована реклама на рівненських сайтах».

Найкраща аналітика — Ірина Лопатіна, «Радіо НВ», «Війна яка гвалтує».

Найкраща аналітика у локальному медіа — Марія Ревер, «Наші гроші. Львів», «Усе пішло не за планом»

Найкращий репортаж — Олена Струк, Reporters, «Зрозуміти майя».

Найкращий репортаж у локальному медіа — Олена Лівіцька, канал «Перший» (Луцьк), «Драма промзони. Історії з луцького ангару, в якому оселився... театр».

Конструктивна журналістика — Юліана Скибицька, «Бабель», «Якщо в селі немає води і все завалено сміттям, то навіщо тоді церква?» Як священник зробив вимираюче село успішним».

Спецприз за найкращий аудіоматеріал — Ірина Лопатіна, «Радіо НВ», «Війна яка гвалтує».

Специприз «Надія журналістики» — Анастасія Іванців, Lb.ua, «Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати»

Нагадаємо: організатор конкурсу "Честь Професії" – Національна асоціація медіа. Конкурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт "Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.