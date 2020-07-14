Human Rights Watch закликає Україну розслідувати погрози журналістці

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу гарантувати безпеку співзасновниці видання "Заборона" Катерини Сергацкової у зв'язку з погрозами вбивством на її адресу.

Про це повідомляє сайт HRW.

"Українська журналістка, яка писала про можливий вплив крайніх правих груп на організацію, що перевіряє достовірність інформації, отримує погрози вбивством, а її особисті дані опубліковані в мережі інтернет", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, журналістка Катерина Сергацкова, співзасновниця інтернет-ЗМІ "Заборона", отримує повідомлення з погрозами розправи у Facebook, де розмістили її особисті дані, зокрема домашню адресу, фото її будинку та світлини п’ятирічного сина.

"Журналісти не мають боятися за своє життя через те, що вони повідомляють. Українська влада повинна негайно розслідувати ці погрози та гарантувати безпеку Сергацковій і її родині. Український уряд повинен захищати журналістів, коли їм погрожують та переслідують, зокрема, коли це переслідування відбувається у мережі", - зазначив директор HRW у країнах Європи та Центральної Азії Г'ю Вільямсон.

Своєю чергою Сергацкова розповіла HRW, що вже зв'язалася з адвокатом, аби подати заяву до поліції.

Журналістка також наголосила, що раніше вже отримувала погрози в інтернеті, особливо у звязку з розслідуванням роботи українських спецслужб.