ІМІ: в Україні з початку року зафіксували 86 нападів на журналістів

В Україні за січень-липень цього року зафіксовано 112 випадків порушень свободи слова, з них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Такими є дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".

"За шість місяців 2020 року експерти ІМІ зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: протягом аналогічного періоду минулого року було зафіксовано 116 випадків порушень свободи слова, і теж переважно це була фізична агресія (88)", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, у першому півріччі цього року найбільшу кількість порушень свободи слова було зафіксовано в таких категоріях:

- перешкоджання законній журналістській діяльності – 61 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 56 перешкоджань);

- побиття – 13 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано дев'ять побиттів);

- юридичний тиск – 11 (минулого року за такий самий період зафіксовано вісім випадків юртиску);

- погрози – 9 (менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 15 випадків погроз).

Крім того, з початку року ІМІ зафіксував сім випадків обмеження доступу до публічної інформації (за аналогічний період минулого року – така сама кількість), чотири випадки кібератак (торік – шість). Також експерти ІМІ зафіксували по три випадки пошкодження майна журналістів та непрямого тиску й один випадок цензури.

Згідно з результатами моніторингу, право журналістів на професію переважно порушували приватні особи, місцева влада, правоохоронці, судова влада, Офіс Президента та інші.

Зазначається також, що новизною цьогорічного моніторингу ІМІ стали порушення свободи слова, пов'язані з карантином, який був запроваджений через пандемію коронавірусу. Так, Інститут масової інформації з початку дії обмежень зафіксував 31 порушення свободи слова, пов'язане з карантином. Переважно ці випадки стосувалися недопуску журналістів на сесії місцевої влади, а також нападів на журналістів на ринках, у перукарнях, магазинах під час перевірки дотримання умов карантину.

Загалом порушення свободи слова стались у 19 регіонах України. Традиційно, як заявили в ІМІ, за кількістю таких порушень лідирує Київ з областю (33 випадки). Друге місце за кількістю порушень цього року посіли Дніпропетровщина, Одещина та Херсонщина з 10 випадками в кожній, і третє місце – Полтавщина з дев’ятьма випадками.