Законопроєкт про медіа не регулюватиме Netflix та інші стримінг-платформи

Іноземні нелінійні медіа та платформи спільного доступу до інформації, зокрема Netflix і Amazon Prime Video, вилучені із переліку суб’єктів, на які поширюватиметься регулювання законопроєкту №2693-д "Про медіа".

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

“Із числа суб’єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про медіа", вилучені іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи спільного доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video). Із переліку умов застосування проєкту вилучені положення щодо критеріїв доступності сервісу на території України та можливості оплати їх громадянами чи юридичними особами України з території України,” - зазначається в пояснювальній записці.

У концепції попередньої редакції законопроєкту про медіа пропонувалося запровадити реєстрацію в Україні стрімінгових сервісів, зокрема Netflix, Megogo, OLL.tv і таких соціальних мереж, як Facebook, що передбачало б їх оподаткування.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

Фото: ЕНДРЮ ХАРРЕЕР / BLOOMBERG ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES