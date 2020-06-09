Українська Banda стала найефективнішим рекламним агентством у світі

Міжнародний рейтинг Effie Index визнав українське агентство banda найефективнішим незалежним рекламним агентством 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Effie Index.

"Найважливіше, що зараз має робити бренд у світі своїх комунікацій — це бути щирим. Ми увійшли в епоху відкритості. Більше немає b2c або b2b, тепер це h2h: Human to Human", - написав у Facebook співзасновник агентства Ярослав Сердюк.

У портфоліо агентства, зокрема, проєкти для Кабанос, Люксоптики, Національного художнього музею. Серед інших премій агентства — бронзовий Каннський лев за проєкт для Євробачення-2017 "Celebrate Diversity".

Також, згідно з рейтингом, найефективнішим рекламодавцем 2020 року стали Unilever. Coca-Cola посунула mcdonald's на 2-е місце в рейтингу брендів. Найбільш ефективною рекламною групою названа WPP Group, а серед мережевих агентств найефективнішим вибрали McCann Worldgroup.

Премія Effie була заснована в 1968 році Американською маркетинговою асоціацією. Після того, як премії Effie знаходять своїх власників по всій планеті, формується загальний рейтинг. Global Effie Index аналізує і ранжує дані фіналістів та переможців з понад 50 країн.

Рейтинг 2020 року відображає добірку з більш ніж 4000 переможців і фіналістів Effie по всьому світу, оголошених у період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Список переможців Effie Ukraine 2019 року можна побачити на сайті премії.