В Україні визначили переможців програми з підтримки малого бізнесу #DigitalDопомога

В Україні переможцями програми з підтримки малого та середнього бізнесу #DigitalDопомога стали всеукраїнська медична система HELSI та компанія з виробництва органічних добрив RichSoil.

Про це повідомив Укрінформу один з ініціаторів програми, керуючий партнер компанії MediaHub Роман Пересунько.

За його словами, загалом до організаторів програми #DigitalDопомога надійшло понад 300 заявок з усієї України.

Водночас головні гранти – безкоштовну рекламу в Google та послуги на просування в інтернеті - отримали всеукраїнська медична система HELSI, якою користується понад 16 тисяч лікарів по всій Україні, та виробник органічних добрив із Запоріжжя, компанія RichSoil, поінформував Пересунько.

«Всі заявки, які надійшли, були дуже сильними, і зараз ми намагаємося охопити всіх, хто хоче продовжити співпрацю», - повідомив ще один ініціатор програми, засновник компанії Inprime Андрій Камчаткін.

За його словами, «ми запропонували всім підприємцям низку безкоштовних консультацій та компенсації на рекламу. І багато для кого це стало доречним - бо в бюджеті невеликої компанії 25% компенсації на Google – це суттєва цифра, яка є особливо актуальною зараз, під час виходу з карантину».

Організатори зазначили, що програма починалася як соціальна ініціатива двох київських рекламних компаній – MediaHub та Inprime, які задумали допомогти невеликим українським брендам з просуванням в інтернеті, але вона виявилася «вірусною» - і до руху долучилися інші рекламісти, які також вирішили виділити локальним брендам солідні порції безкоштовного маркетингу.

«Почалося з того, що весь дизайн і оформлення програми взяли на себе наші добрі друзі і учасники ХАБу – компанія Mindgneer», - розповів керуючий партнер MediaHub, додавши, що згодом до #DigitalDопомогу долучилися оператори зовнішньої реклами України – компанії Octagon Outdoor та Перехід Аутдор. За словами Пересунька, кожна з них виділила безкоштовні рекламні площини в Києві для підприємств, які подали заявки на участь у програмі. «Для нас це стало дуже класним відчуттям ліктя і підтримки від колег, і ми справді вдячні нашим партнерам», - зазначив він.

Також повідомляється, що в рамках програми громадський ресторан та соціальний простір Urban Space 500 отримав 7 відеобордів на 7 днів в Києві, де транслюватиметься їхній ролик від Octagon Outdoor. А знакове для Києва місце – ресторан на Андріївському узвозі «За двома зайцями», має змогу тиждень рекламуватися на площинах компанії Перехід Аутдор.

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Як повідомлялося, в Україні 27 квітня стартувала програма з підтримки малого та середнього бізнесу #DigitalDопомога, мета якої - надати безкоштовну рекламу та маркетингові послуги в онлайн невеликим підприємствам, які потерпають від кризи та ізоляції.

MediaHub – комунікаційна платформа, яка об’єднала українські компанії у сфері реклами, маркетингу, PR та соціології,

Inprime – цифрове маркетингове агентство, яке вже понад 12 років надає свої послуги у США, Канаді, країнах ЄС, Україні.