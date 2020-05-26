Президент України Володимир Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій.

Про це він сказав на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані", – звернувся Президент до міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Глава держави також підтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину.

"Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки", – сказав Зеленський.

Йому доповіли про те, що в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції COVID-19, перевищила число тих, хто захворів: 341 та 339 осіб відповідно. Ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії, зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новацію Італійської Республіки із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.