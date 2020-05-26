Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій

Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій.

Про це він сказав на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані", – звернувся Президент до міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Глава держави також підтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину.

"Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки", – сказав Зеленський.

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Йому доповіли про те, що в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції COVID-19, перевищила число тих, хто захворів: 341 та 339 осіб відповідно. Ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії, зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новацію Італійської Республіки із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

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