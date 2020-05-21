Фонд "Повернись живим" у День вишиванки запустив флешмоб на підтримку армії

Команда благодійного фонду «Повернись живим» у День вишиванки закликає українців долучитися до флешмобу на підтримку армії.

Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.

«У День вишиванки команда фонду «Повернись живим» пропонує довести, що патріотизм для українців – це не тільки про красивий одяг чи гучні промови. Це про Дію, що зміцнить армію і поверне наших захисників додому неушкодженими. Тому ми закликаємо вас долучитися до флешмобу #ПатріотДія», – йдеться у повідомленні.

Задля цього необхідно зробити фото у вишиванці, додати хештеги #ПатріотДія та #повернисьживим при публікації постів у соцмережі, а також зробити благодійний внесок (сума – на власний розсуд) на рахунок фонду «Повернись живим» і підтримати таким чином українську армію.

Як повідомлялося, «Повернись живим» - один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, фонд займається навчальними, медичними та психологічними проєктами. Його заснував 2014 року спеціаліст із інформаційних технологій із Києва Віталій Дейнега. 12 травня фонд очолила ексміністр у справах ветеранів Оксана Коляда.

В Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Фото: facebook.com/backandalive