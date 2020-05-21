МКІП привітало українців з Днем вишиванки: Це генетичний код, унікальне національне ДНК

Міністерство культури та інформаційної політики привітало українців з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Привітання оприлюднено у Facebook.

«Для українців споконвіку власна вишиванка була дуже дорогоцінною, виступала оберегом від зла та недолі. Вишиванка є самобутнім символом зв’язку поколінь, зберігає споконвічні народні традиції етнічного вишитого українського одягу. Вишиванка – це генетичний код, з якого складається унікальне національне ДНК України як частини європейської родини», - підкреслила у привітанні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

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Як повідомлялося, Всесвітній день вишиванки - свято, покликане сприяти збереженню споконвічних народних традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Цей день не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.