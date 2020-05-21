Зеленський опублікував фото з дружиною у вишиванках

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем вишиванки та опублікував фото з дружиною Оленою у вишиванках.

Про це він написав у Facebook, де і опублікував фото.

"Зі Всесвітнім днем вишиванки", - написав Президент.

Як повідомлялося, сьогодні, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки.

Це свято не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, а й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.