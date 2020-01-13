Справу щодо ексдиректора ДБР відкрили 13 грудня — Гончаренко

Генеральна прокуратура в грудні відкрила справу стосовно колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це повідомив в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь прес-служби ГПУ на його депутатський запит.

"Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства ). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України ", - написав він.

Депутат також оприлюднив сканкопію відповіді ГПУ, датовану 28 грудня 2019 року.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

27 грудня глава держави звільнив Трубу від посади і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову.

1 січня 2020 року стало відомо, що під час ознайомлення нового керівництва з роботою ДБР були встановлені суттєві порушення в організації діяльності підрозділів бюро.