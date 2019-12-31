У повторному конкурсі на посаду голови Держетнополітики змагатимуться понад 20 кандидатів

У списку допущених до повторного конкурсу на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті - 21 кандидат, серед них і єдині фіналісти першого конкурсу Андрій Юраш та Юрій Решетніков.

Перелік претендентів оприлюднено на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (НАДС).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.

Як повідомляють ЗМІ, Юраш - відомий у світі релігієзнавець, який підтримував створення і визнання Православної церкви України. Решетнікова називають активним прихильником і лобістом УПЦ МП.