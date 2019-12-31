На посаду голови Держкіно претендують дев’ять кандидатів

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі у повторному конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє офіційний сайті НАДС.

У списку кандидатів: Слєпак Сергій Вілєнович, Мартинюк Володимир Михайлович, Король Олександр Олександрович, Куценко Станіслав Ігорович, Корнієнко Олег Олександрович, Кудерчук Марина Миколаївна, Плісковський Роман Володимирович, Голосов Артем Андрійович, Зленко Сергій Олександрович.

Троє з претендентів — Слєпак, Куценко та Зленко — вже брали участь у першому конкурсі і до фіналу не пройшли.

Дані, які можна знайти щодо кандидатів у мережі, свідчать про те, що Слєпак є одним із співзасновників ТОВ “Кіносвіт Юніверсал”, Голосов - начальником управління державного регулювання та реалізації кінопроєктів Держкіно, Зленко - юристом, заступником голови Ради з державної підтримки кінематографії, директором кінотеатрів "Магнат" і Boomer.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 2 грудня 2019 р. оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. За результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишалась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в НАДС. У відповідь представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави, в якому висловили незгоду з висновками НАДС і вийшли 25 листопада на акцію до будівлі НАДС на підтримку Сінькевич.

Юристи, що взялися захищати кандидатку, заявили, що домагатимуться перегляду рішення НАДС у суді. 2 грудня українські кіноорганізації оприлюднили відкритий лист до Прем'єр-міністра України, в якому заявили, що відновлення довіри до конкурсу в рамках наявної нормативної бази є неможливим, так само як і проведення повторного конкурсу. Вони запропонували звільнити з Комісії з питань вищого корпусу державної служби "політично заангажованого пана Корнієнка Олександра Сергійовича"; прийняти рішення про повторне проведення співбесіди або оперативно внести зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби і запровадження права Комісії з питань вищого корпусу державної служби провести співбесіду повторно, за скаргою одного із кандидатів. Автори листа підкреслили, що обидва варіанти передбачають необхідність скасування повторно оголошеного конкурсу на голову Держкіно, а також звільнення з комісії Корнієнка.

У свою чергу Юлія Сінькевич 24 грудня заявила про своє рішення не подаватися на повторний конкурс на посаду голови Держкіно, оскільки її участь визнає правоту членів комісії, склад якої не зміниться.