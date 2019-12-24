Сінькевич не братиме участі у повторному конкурсі на посаду голови Держкіно

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич не подаватиме свою кандидатуру на повторний конкурс на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Питання, яке мені ставили найчастіше останнім часом і на яке чекають відповідь: чи піду я на повторний конкурс? І моє рішення – ні! Участь у повторному конкурсі - це визнання правоти членів комісії, склад якої не зміниться і щодо яких мною подано судовий позов. Я цієї правоти не визнаю, бо вважаю, що відбулись грубі порушення, в тому числі під тиском продавлення “зручних і бажаних” кандидатів”, - зазначила Сінькевич.

Водночас вона наголосила, що пильно стежитиме за перебігом конкурсу, а також висловила готовність допомагати тим, хто вирішить спробувати пройти цей шлях.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 27 листопада ухвалив рішення про оголошення повторного конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

За результатами першого конкурсу генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

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Представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави, в якому висловили незгоду з висновками НАДС, і 25 листопада провели біля будівлі НАДС акцію на підтримку Сінькевич.

2 грудня українські кіноорганізації оприлюднили відкритий лист до Прем'єр-міністра, в якому заявили, що конкурс на призначення нового голови Держкіно зірвався через порушення закону, і вимагали скасувати проведення повторного конкурсу.