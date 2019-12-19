Журналіст Макаров очолив комітет Шевченківської премії

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Макарова головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Відповідний указ №919/2019 оприлюднено на сайті Президента.

"Призначити Макарова Юрія Володимировича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", - йдеться в указі.

Також Зеленський затвердив склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

"Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", - зазначається у документі.

Крім цього, відповідно до указу Президента №918/2019 Зеленський увільнив голову Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Щербака.

"Увільнити Щербака Юрія Миколайовича від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", - йдеться у документі.

Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. Головний редактор телебачення Суспільного мовлення. До 2008 головний редактор, зараз оглядач часопису "Український тиждень". Член Українського ПЕН.