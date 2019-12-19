Новий голова Інституту нацпам’яті 23 грудня проведе першу пресконференцію

У понеділок, 23 грудня, відбудеться перша пресконференція голови Інституту національної пам’яті (УІНП) Антона Дробовича.

Про це повідомляє у четвер, 19 грудня, Міністерство культури, молоді та спорту.

"23 грудня 2019 року об 11:00 у пресцентрі Кабінету міністрів України відбудеться перша пресконференція голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новопризначеного очільника УІНП представить міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Акредитація ЗМІ проводиться до 18:00 22 грудня за формою.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою УІНП Антона Дробовича.

18 грудня в інтерв’ю Deutsche Welle Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.