У Росії затримали судно з 14 громадянами України на борту

14 громадян України знаходяться на борту затриманого в порту Єйська на Кубані судна Lizori (ходить під прапором Молдови).

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані інспектора Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольги Ананьїної.

"Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", - сказала Ананьїна. За її словами, трьох українців відправили додому 23 липня. Ананьїна додала, що питання відправлення інших членів екіпажу вирішується.

Російська профспілка моряків поширила інформацію про затримання судна через незадовільний технічний стан та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості - $11,23 тис.

Судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбастранзитсервіс"), проте на борту розміщено список співробітників й інших фірм, пише ТАСС.

За даними сайту "Донбастранзитсервісу", організація зареєстрована в Україні, розташована в Маріуполі.