Моряки із затонулого судна “Іван Голубець” завтра повернуться до України

Українські рибалки екіпажу риболовецького траулера “Іван Голубець”, яке затонуло біля берегів Мавританії, у четвер, 25 липня, мають вилетіти до України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив голова Державного агентства рибного господарства України Ярослав Бєлов.

За його словами, на даний час підтверджена інформація, що один громадянин України із 29 українців-членів екіпажу судна зник безвісти.

“Та інформація, яка в нас є станом на сьогодні, це підтверджені дані про те, що один громадянин України зник безвісти. Наразі його тіло не знайдено. На судні перебувало 29 громадян України, і сьогодні посольство України у Королівстві Мароко має документувати їх посвідчення осіб для повернення до України тих громадян, які втратили документи. І завтра громадяни України вилітають додому, за інформацією посольства”, - сказав Бєлов.

Він зазначив, що Держрибагентство має інформацію про перебування на судні п’ятьох курсантів. “Відповідно до списку членів екіпажу на судні перебували п’ятеро кадетів — троє громадян України і двоє громадян Російської Федерації. Вся інша інформація наразі не підтверджена. Тобто в нас є просто прізвища і громадянства”, - зауважив голова Держрибагентства.

За його словами, згідно з нормами міжнародного права зараз розслідуванням інциденту займається держава прапора (під прапором якої держави судно виходить у море - ред.). Відносно цього судна державою прапора є Грузія.

“Ми звернулись до компетентних органів Грузії для того, щоб вони провели розслідування цього інциденту і попросили їх залучити до цього наших фахівців. Крім того, ми звернулись до компетентних органів Мавританії надати всебічне сприяння цьому розслідуванню і надавати нам будь-яку інформацію, яка стосується загибелі цього судна. І зараз ми створюємо власну комісію з розслідування цього інциденту, до якої будуть включені представники Державної служби морського та річкового транспорту, щоб провести власне незалежне розслідування ситуації, яка склалася з цим судном”, - поінформував керівник відомства.

Також він наголосив, що саме комісія має визначити, відповідно до норм міжнародного законодавства, причини пожежі на траулері “Іван Голубець”, з’ясувати, чи є провина капітана траулера та його екіпажу у загибелі судна, чи це був людський фактор і дійсно до трагедії призвели дії екіпажу судна, чи виникли фатальні технічні проблеми. Голова Держрибагентства акцентував, що не потрібно вірити чуткам та коментарям людей, які є некомпетентними у питаннях флоту.

“Ми залучаємо якомога більше сторін до цього розслідування, щоб воно було об’єктивним. Щоб зрозуміти, що відбувалося на судні, який був вантаж, чи дійсно вимикалось радіоелектронне обладнання і таке інше. На сьогодні вірити чуткам не треба, тим більше їх розповсюджувати. Тому що є відповідні органи і вони дадуть цьому відповідну оцінку. Тим більше, що тут питання міжнародного права і вже залучені інші країни і їх фахівці. Тому, я думаю, що розслідування буде об’єктивним”, - підкреслив посадовець.

Також Бєлов повідомив, що траулер “Іван Голубець” було передано в бербоут-чартер канадській компанії ще у 2016 році і відповідальність за збереження судна несе компанія, яка його зафрахтувала.

“Саме судно є застрахованим на відповідну суму, яка відповідає його реальній ринковій вартості. Зараз на даний момент проводяться консультації з фрахтувальником, керівником державного підприємства, якому належить це судно, щодо механізму виплати компенсації за втрату державного майна”, - сказав посадовець.

Також він зауважив, що ситуація із затонулим траулером примусила звернути увагу на аналогічні українські судна, як наразі перебувають в оренді.

“Ми до цієї комісії залучаємо працівників іншого підприємства, в якого також є на балансі аналогічне судно державного підприємства для того, щоб вони взяли участь у розслідування і не тільки фахово допомагали, але ще й отримали ті необхідні дані, які зможуть убезпечити виникнення таких ситуацій у майбутньому”, - зазначив Бєлов.

Однак, за його словами, договір бербоут-чартеру було підписано на стандартних умовах, які відповідають нормам міжнародного права, і згідно з договором, відповідальність за технічний стан судна, відповідальність за екіпаж судна, технічний стан команди, їх забезпечення, гарантії їхньої безпеки несе фрахтувальник.

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Як повідомляв Укрінформ, риболовецький траулер “Іван Голубець” загорівся і затонув вночі 21 липня в океані біля берегів Мавританії на глибині 35 метрів. На борту судна під час пожежі було 86 членів екіпажу, із них 29 українців. Капітан судна - житель Криму Сергій Тимченко, який перебував у рейсі з українськими документами. Також повідомлялося, що на борту судна були три кадети з підконтрольного окупантам навчального закладу “Керченський державний морський університет”. Була інформація про загибель двох моряків, один з них українець.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Наразі у державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" та "Професор Михайло Александров".