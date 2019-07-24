Моряки із затонулого судна “Іван Голубець” завтра повернуться до України

Моряки із затонулого судна “Іван Голубець” завтра повернуться до України

Ексклюзив
Укрінформ
Українські рибалки екіпажу риболовецького траулера “Іван Голубець”, яке затонуло біля берегів Мавританії, у четвер, 25 липня, мають вилетіти до України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив голова Державного агентства рибного господарства України Ярослав Бєлов.

За його словами, на даний час підтверджена інформація, що один громадянин України із 29 українців-членів екіпажу судна зник безвісти.

“Та інформація, яка в нас є станом на сьогодні, це підтверджені дані про те, що один громадянин України зник безвісти. Наразі його тіло не знайдено. На судні перебувало 29 громадян України, і сьогодні посольство України у Королівстві Мароко має документувати їх посвідчення осіб для повернення до України тих громадян, які втратили документи. І завтра громадяни України вилітають додому, за інформацією посольства”, - сказав Бєлов.

Він зазначив, що Держрибагентство має інформацію про перебування на судні п’ятьох курсантів. “Відповідно до списку членів екіпажу на судні перебували п’ятеро кадетів — троє громадян України і двоє громадян Російської Федерації. Вся інша інформація наразі не підтверджена. Тобто в нас є просто прізвища і громадянства”, - зауважив голова Держрибагентства.

За його словами, згідно з нормами міжнародного права зараз розслідуванням інциденту займається держава прапора (під прапором якої держави судно виходить у море - ред.). Відносно цього судна державою прапора є Грузія.

“Ми звернулись до компетентних органів Грузії для того, щоб вони провели розслідування цього інциденту і попросили їх залучити до цього наших фахівців. Крім того, ми звернулись до компетентних органів Мавританії надати всебічне сприяння цьому розслідуванню і надавати нам будь-яку інформацію, яка стосується загибелі цього судна. І зараз ми створюємо власну комісію з розслідування цього інциденту, до якої будуть включені представники Державної служби морського та річкового транспорту, щоб провести власне незалежне розслідування ситуації, яка склалася з цим судном”, - поінформував керівник відомства.

Також він наголосив, що саме комісія має визначити, відповідно до норм міжнародного законодавства, причини пожежі на траулері “Іван Голубець”, з’ясувати, чи є провина капітана траулера та його екіпажу у загибелі судна, чи це був людський фактор і дійсно до трагедії призвели дії екіпажу судна, чи виникли фатальні технічні проблеми. Голова Держрибагентства акцентував, що не потрібно вірити чуткам та коментарям людей, які є некомпетентними у питаннях флоту.

“Ми залучаємо якомога більше сторін до цього розслідування, щоб воно було об’єктивним. Щоб зрозуміти, що відбувалося на судні, який був вантаж, чи дійсно вимикалось радіоелектронне обладнання і таке інше. На сьогодні вірити чуткам не треба, тим більше їх розповсюджувати. Тому що є відповідні органи і вони дадуть цьому відповідну оцінку. Тим більше, що тут питання міжнародного права і вже залучені інші країни і їх фахівці. Тому, я думаю, що розслідування буде об’єктивним”, - підкреслив посадовець.

Також Бєлов повідомив, що траулер “Іван Голубець” було передано в бербоут-чартер канадській компанії ще у 2016 році і відповідальність за збереження судна несе компанія, яка його зафрахтувала.

“Саме судно є застрахованим на відповідну суму, яка відповідає його реальній ринковій вартості. Зараз на даний момент проводяться консультації з фрахтувальником, керівником державного підприємства, якому належить це судно, щодо механізму виплати компенсації за втрату державного майна”, - сказав посадовець.

Також він зауважив, що ситуація із затонулим траулером примусила звернути увагу на аналогічні українські судна, як наразі перебувають в оренді.

“Ми до цієї комісії залучаємо працівників іншого підприємства, в якого також є на балансі аналогічне судно державного підприємства для того, щоб вони взяли участь у розслідування і не тільки фахово допомагали, але ще й отримали ті необхідні дані, які зможуть убезпечити виникнення таких ситуацій у майбутньому”, - зазначив Бєлов.

Однак, за його словами, договір бербоут-чартеру було підписано на стандартних умовах, які відповідають нормам міжнародного права, і згідно з договором, відповідальність за технічний стан судна, відповідальність за екіпаж судна, технічний стан команди, їх забезпечення, гарантії їхньої безпеки несе фрахтувальник.

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Як повідомляв Укрінформ, риболовецький траулер “Іван Голубець” загорівся і затонув вночі 21 липня в океані біля берегів Мавританії на глибині 35 метрів. На борту судна під час пожежі було 86 членів екіпажу, із них 29 українців. Капітан судна - житель Криму Сергій Тимченко, який перебував у рейсі з українськими документами. Також повідомлялося, що на борту судна були три кадети з підконтрольного окупантам навчального закладу “Керченський державний морський університет”. Була інформація про загибель двох моряків, один з них українець.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Наразі у державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" та "Професор Михайло Александров".

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