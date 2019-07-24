Україна просить Грузію розслідувати катастрофу траулера біля берегів Африки

Держрибагентство звернулося до Грузії, під прапором якої ходив траулер “Іван Голубець”, що зазнав аварії біля берегів Мавританії, з проханням провести об’єктивне розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства України у Facebook.

“З метою об’єктивного розслідування і з’ясування причин інциденту на ВАТМ “Іван Голубець” Держрибагентство звернулось до компетентних органів Грузії, як держави прапора, з проханням провести власне розслідування інциденту із залученням компетентних органів Мавританії, у територіальних водах якої сталась подія”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також за ініціативи Держрибагентства буде створено комісію із залученням інших центральних органів виконавчої влади та державних підприємств.

За інформацією прес-служби Держрибагентства, фрахтувальником риболовецького траулера “Іван Голубець” є компанія ЕВІАЛ БІЗНЕС ЛП. Підприємство експлуатує судно на умовах договору бербоут-чартеру від 24.02.2016 року. Строк дії договору – 10 років. Кошти від оренди надходять до державного бюджету України.

Увесь екіпаж судна, включаючи капітана - найняті працівники фрахтувальника. ВАТМ “Іван Голубець” був тимчасово зареєстрований в Міжнародному реєстрі торгового флоту Грузії (на період договору бербоут-чартеру). Судно ходило під прапором Грузії та вело промисел в територіальних водах Мавританії та Белізу. На підставі Свідоцтва на право власності на судно, ВАТМ “Іван Голубець” належить ДП “Сервіс” як судновласнику.

Як повідомляв Укрінформ, 19 липня 2019 року через технічну несправність в машинному відділенні траулера “Іван Голубець” виникла пожежа. Капітан прийняв рішення про евакуацію екіпажу на борт іншого риболовецького судна, що перебувало поблизу.

На борту судна під час пожежі було 86 членів екіпажу, із них 29 українців. Капітан судна — мешканець Криму Сергій Тимченко, який перебував у рейсі з українськими документами. Також повідомляється, що на борту судна були три кадети з підконтрольного окупантам навчального закладу “Керченський державний морський університет”. Підтверджено загибель двох моряків, один з них українець.

Читайте також: Двоє українців загинули у катастрофі траулера біля берегів Африки

Під час буксирування судна в порт м. Нуадібу (Ісламська Республіка Мавританія), риболовецький траулер “Іван Голубець” затонув в океані, на глибині 35 метрів, через значні пошкодження пожежею.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Наразі у державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" та "Професор Михайло Александров".

Фото: Держрибагентство, Фейсбук