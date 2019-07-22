Двоє українців загинули у катастрофі траулера біля берегів Африки

Підтверджено інформацію про загибель двох людей у зв'язку з пожежею на борту українського риболовного судна "Іван Голубець", що горіло біля берегів Мавританії 20-21 липня.

Про це повідомив колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Згідно з оновленою інформацією про трагічну долю українського риболовного судна "Іван Голубець" - судно затонуло вчора вночі у океані, на глибині 35 метрів, та вже маємо двох підтверджених загиблих рибалок. Капітан судна - кримчанин Сергій Тимченко, був у рейсі з українськими документами. Також на борту було як мінімум три кадети з фейкової підконтрольної окупантам освітньої установи - "Керченського державного морського технічного університету", - зазначив Бабін.

Він припустив, що у трюмах судна, крім риби, могло бути ще щось. "Незрозумілі маневри судна перед інцидентом, відсутність на ньому за місяць до подій розпізнавальних знаків та навіть номеру ІМО, виключення АІС та дивні дії команди під час спроб рятування корабля вже дозволяють фахівцям припустити, що у трюмах злосчастного судна було щось цікаве, крім власне риби.

За інформацією "Думская", траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".