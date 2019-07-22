Український траулер досі горить біля берегів Мавританії, моторист загинув - ЗМІ

Український океанічний траулер «Іван Голубець» продовжує горіти біля берегів Мавританії, один з членів екіпажу загинув, є постраждалі.

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на членів екіпажу судна.

"Загинув один моторист, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежа почалася в машинному відділенні та швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду покинути судно. Людей евакуював інший траулер, «Маршал Крилов».

За словами очевидця, було вирішено організувати рятувальну операцію силами інших траулерів, що ведуть промисел в цьому районі, оскільки в складі флоту Мавританії немає пожежних і рятувальних суден. Судно «Капітан Сухондяевский» зуміло взяти «Голубець» на буксир, однак в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову.

«Судно вигорів практично повністю і продовжує горіти. Відновленню він, швидше за все, не підлягає. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції. Власник заявив, що всі збитки будуть покриті коштом екіпажу», - цитує видання слова очевидця події.

Раніше повідомлялося, що 20 липня біля берегів Західної Африки на борту українського траулера "Іван Голубець" спалахнула пожежа, під час якого зник моторист. На борту судна у момент спалаху знаходилося 90 осіб — громадяни України та Росії.

За інформацією ЗМІ, останній раз автоматична ідентифікаційна система судна зафіксувала його розташування біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому. Після цього "Іван Голубець" з невідомих причин деактивував передавальний пристрій і зник з електронних карт.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Він зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії.