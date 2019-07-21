Біля берегів Західної Африки горів український траулер, зник моряк
Про це повідомляє "Думская" з посиланням на заяви членів екіпажу.
Наразі тривають пошуки моряка - моториста. Наскільки серйозні пошкодження, отримані траулером, поки не відомо. Щодо інших можливих жертв внаслідок пожежі на судні інформації наразі немає.
Зазначається, що востаннє автоматичне ідентифікаційна система корабля зафіксувала його місце розташування біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому. Після цього "Іван Голубець" з невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.
Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".
Фото: Думская