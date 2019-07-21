Біля берегів Західної Африки горів український траулер, зник моряк

У суботу, 20 липня, на борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моряк.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на заяви членів екіпажу.

Наразі тривають пошуки моряка - моториста. Наскільки серйозні пошкодження, отримані траулером, поки не відомо. Щодо інших можливих жертв внаслідок пожежі на судні інформації наразі немає. Читайте також: Уламки китайської космічної станції впали у Тихий океан

Зазначається, що востаннє автоматичне ідентифікаційна система корабля зафіксувала його місце розташування біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому. Після цього "Іван Голубець" з невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.

Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".

Фото: Думская