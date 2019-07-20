Уламки китайської космічної станції впали у Тихий океан

Китайська космічна станція Tiangong-2 завершила свою місію та покинула орбіту. Більша частина космічного судна згоріла в атмосфері Землі, окремі уламки впали у Тихий океан.

Про це інформує Japan Times з посиланням на місцеві джерела.

"Китайська космічна лабораторія Tiangong 2 успішно повернулася до атмосфери Землі у п'ятницю за контрольованих умов, завершивши останній раунд експериментів амбітної космічної програми Пекіна. Невелика кількість уламків космічного судна впала у “заздалегідь визначену безпечну морську зону у південній частині Тихого океану", - йдеться у повідомленні.

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Лабораторія Tiangong 2, що означає "Небесний палац 2", була запущена на орбіту у 2016 році, й знову увійшла до атмосфери Землі близько 9:06 вечора за місцевим часом.

Космічна лабораторія працювала на орбіті понад 1000 днів, набагато довше, ніж передбачав її дворічний термін придатності.