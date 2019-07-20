SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

Американська компанія SpaceX відклала запуск з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Falcon 9 static fire test complete — targeting July 24 launch from Pad 40 in Florida for dragon's eighteenth resupply mission to the @Space_Station — SpaceX (@SpaceX) 19 липня 2019 р.

"Завершено статичне вогневе випробування Falcon 9, плануємо здійснити запуск 18-ї вантажної місії корабля Dragon на космічну станцію (МКС — ред.) з майданчика 40 номер у Флориді 24 липня", – йдеться в повідомленні.

Раніше планувалося, що ракета Falcon 9 з вантажним кораблем відправиться до Міжнародної космічної станції 21 липня. Dragon має доставити на МКС матеріали та обладнання для наукових досліджень.