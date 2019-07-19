Маск: Можемо приземлитися на Місяці за два роки

Космічний корабель Starship може приземлитися на Місяці за менш ніж два роки.

Про це в інтерв'ю Time заявив керівник компанії SpaceX Ілон Маск.

"Я думаю, що це буде звучати дуже божевільно але я вважаю, що ми можемо приземлитися на Місяці за менш ніж два роки. Точно корабель без людей може приземлитися на Місяці за два роки", - сказав він.

За словами Маска, аби дістатися до Місяця вже з людьми на борту космічного корабля Starship, йому знадобиться ще один або два роки.

Він також вважає, що приземлення людей на Місця може статися максимум через чотири роки.

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Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що його команда будує одразу два космічних корабля Starship - в Техасі і у Флориді.

Корабель Starship повинен стати найбільшим в лінійці SpaceX і буде основним інструментом для перевезення корисного вантажу в планах Ілона Маска з колонізації Марса.