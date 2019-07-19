Маск: Можемо приземлитися на Місяці за два роки
Про це в інтерв'ю Time заявив керівник компанії SpaceX Ілон Маск.
"Я думаю, що це буде звучати дуже божевільно але я вважаю, що ми можемо приземлитися на Місяці за менш ніж два роки. Точно корабель без людей може приземлитися на Місяці за два роки", - сказав він.
За словами Маска, аби дістатися до Місяця вже з людьми на борту космічного корабля Starship, йому знадобиться ще один або два роки.
Він також вважає, що приземлення людей на Місця може статися максимум через чотири роки.
Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що його команда будує одразу два космічних корабля Starship - в Техасі і у Флориді.
Корабель Starship повинен стати найбільшим в лінійці SpaceX і буде основним інструментом для перевезення корисного вантажу в планах Ілона Маска з колонізації Марса.