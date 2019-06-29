SpaceX планує першу місію свого нового Starship у 2021 році

SpaceX планує першу місію свого нового Starship у 2021 році

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Укрінформ
SpaceX планує запустити першу комерційну місію для свого космічного корабля Starship, що до перейменування Ілоном Маском називався Big Falcon Rocket, у 2021 році.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Джонатан Хофеллер на конференції APSAT, що пройшла 25-26 июня у Джакарті, передає Space News.

"Ми вже обговорюємо це з трьома різними клієнтами, йдеться вже про першу місію. Це всі телекомунікаційні компанії”, - каже він.

Супер-важка ракета-носій SuperSight розробляється для перевезення 20-тонних вантажів на геостаціонарну орбіту та більше 100 тонн на орбіту Землі.

Обладнаний дев'ятиметровим обтічником корисного навантаження, система запуску призначена для перевезення екіпажу і ресурсів на Місяць і Марс, але також є наступним транспортним засобом SpaceX, який відправляє супутники на орбіту Землі.

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Хофеллер сказав, що SpaceX планує зробити кілька тестових польотів перед використанням системи запуску наступного покоління для супутників. Ці випробувальні польоти демонструють систему запуску для клієнтів і заспокоюють будь-які побоювання страховиків щодо надійності.

Випробувальний некомерційний політ до орбіти може відбутися до кінця цього року.

Метою компанії є заміна використовувані сьогодні Falcon 9 і Falcon Heavy багаторазовим прискорювачем Super Heavy і верхнім ступенем Starship.

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