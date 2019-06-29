SpaceX планує першу місію свого нового Starship у 2021 році

SpaceX планує запустити першу комерційну місію для свого космічного корабля Starship, що до перейменування Ілоном Маском називався Big Falcon Rocket, у 2021 році.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Джонатан Хофеллер на конференції APSAT, що пройшла 25-26 июня у Джакарті, передає Space News.

"Ми вже обговорюємо це з трьома різними клієнтами, йдеться вже про першу місію. Це всі телекомунікаційні компанії”, - каже він.

Супер-важка ракета-носій SuperSight розробляється для перевезення 20-тонних вантажів на геостаціонарну орбіту та більше 100 тонн на орбіту Землі.

Обладнаний дев'ятиметровим обтічником корисного навантаження, система запуску призначена для перевезення екіпажу і ресурсів на Місяць і Марс, але також є наступним транспортним засобом SpaceX, який відправляє супутники на орбіту Землі.

Хофеллер сказав, що SpaceX планує зробити кілька тестових польотів перед використанням системи запуску наступного покоління для супутників. Ці випробувальні польоти демонструють систему запуску для клієнтів і заспокоюють будь-які побоювання страховиків щодо надійності.

Випробувальний некомерційний політ до орбіти може відбутися до кінця цього року.

Метою компанії є заміна використовувані сьогодні Falcon 9 і Falcon Heavy багаторазовим прискорювачем Super Heavy і верхнім ступенем Starship.