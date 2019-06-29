NASA відправить місію до астероїда, здатного зробити всіх землян мільярдерами

Космічне агентство NASA відправить місію на астероїд Головного поясу - в породі містяться платина, залізо, нікель і золото - в 2022 році.

Про це повідомляє Naked Science.

Політ до орбіти астероїда, відомого також як Психея, триватиме до 2026-2027 року, а саме перебування займе більше 20 місяців.

Астероїд, що сформувався в результаті зіткнення двох небесних тіл, важить менше одного відсотка від маси Місяця. При цьому в його породі містяться платина, залізо, нікель і золото.

Як повідомляє портал Oil Price, експерти підрахували сумарну вартість всіх металів на Психеї: 700 квінтильйонів доларів. Цих грошей вистачило б, щоб зробити всіх людей мільярдерами.

У NASA місію до астероїда сприймають як суто наукову і мають намір таким чином вивчити формування Сонячної системи, водночас деякі компанії переконані, що видобуток корисних копалин на астероїдах - перспективна індустрія.

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"Як тільки ми все підготуємо, можливості стануть майже безмежними, - сказав у розмові з Бі-бі-сі Мітч Хантер-Скулліон, засновник британської компанії Asteroid Mining Company. - Ті, хто набереться сміливості, зможуть заробити астрономічні гроші". Asteroid Mining планує розпочати видобуток у космосі до 2030 року.

Однак експерти вважають, що буріння астероїдів і нова золота лихоманка можуть призвести до краху світової економіки. На думку Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, щорічно компанії приносять на ринок близько 141,75 тонни золота, але ці обсяги блякнуть порівняно з тим, що ми можемо добути в космосі.

За оцінкою аналітиків з Allied Maket Research, до 2025 року бюджет програм з видобутку копалин на астероїдах досягне позначки у 3,8 мільярда доларів за рахунок державних і приватних інвестицій.

Вчені мають намір досліджувати породу астероїда за допомогою спеціального обладнання: ультраспектрального томографа, гамма-променевого і нейтронного спектрометра і магнітометра.