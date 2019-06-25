NASA запустить дві нові місії з вивчення Сонця
Укрінформ
NASA запустить дві нові місії, "PUNCH" і "Tracers", з дослідження Сонця.
Про це повідомляє Sky and Telescope.
«NASA визначило дві місії - PUNCH і Tracers - для вивчення Сонця і його зв'язку з Землею», - йдеться у повідомленні.
Місія під назвою PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) вивчить сонячну корону і феномен сонячного вітру. Вона складатиметься з чотирьох супутників.
Місія TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), що складається з двох супутників, вивчатиме те, яким чином магнітні поля навколо Землі взаємодіють з сонячними.
Фото: ESA