SpaceX запустила Falcon Heavy з 24 супутниками і прахом 152 осіб

Ракета-носій Falcon Heavy з 24 супутниками, дослідницькою лабораторією та атомним годинником на борту стартувала у вівторок з пускового майданчика 39А космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Про це повідомляє Meduza.

Старт відбувся о 02:30 за часом Східного узбережжя США.

Відпрацьовані бічні прискорювачі планується посадити на два майданчики бази ВПС на мисі Канаверал, а першу ступінь носія — на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Як повідомив телеканал ABC, на борту носія знаходиться прах 152 осіб у металевих капсулах, які випустять у відкритий космос. Такі послуги надає компанія Celestis Memorial Spaceflights, їх вартість становить від $5 тис. до $12,5 тис.

Це третій пуск ракет-носіїв типу Falcon Heavy, проведений компанією SpaceX з лютого 2018 року. Засновник компанії Ілон Маск називав запуск «найважчим в історії».