NASA переводить ракети на нове паливо
Про це повідомляє Engadget.
Як зазначається, основою палива в більшості сучасних ракет-носіїв є гідразин - безбарвна і надзвичайно токсична рідина. Через підвищений рівень небезпеки інженери витрачають більше часу на підготовку ракет до запусків і безпосередньо їх заправку паливом.
Однак у NASA знайшли новий більш безпечний замінник палива на гідразині - нітрат гідроксиламіну, який підпалюється завдяки окислювачу. Ця хімічна сполука не тільки не є токсичною, але і більш ефективна, ніж паливо, що використовується зараз.
Видання пише, що за допомогою нового палива NASA планує поліпшити продуктивність ракет на 50%. Це стане особливо корисним для місій на Місяць і Марс, оскільки ракети зможуть транспортувати вантаж на великі відстані і витрачати менше палива.
Очікується, що нове паливо протестують вже наприкінці цього місяця, коли некомерційна організація Планетарне співтовариство Green Propellant Infusion Mission (GPIM) відправить LightSail-2 на ракеті компанії SpaceX Falcon Heavy.