NASA переводить ракети на нове паливо

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) почне використовувати новий вид палива, що, як очікується, прискорить процес підготовки ракет-носіїв і зробить космічні запуски більш безпечними та ефективними.

Про це повідомляє Engadget.

Як зазначається, основою палива в більшості сучасних ракет-носіїв є гідразин - безбарвна і надзвичайно токсична рідина. Через підвищений рівень небезпеки інженери витрачають більше часу на підготовку ракет до запусків і безпосередньо їх заправку паливом.

Однак у NASA знайшли новий більш безпечний замінник палива на гідразині - нітрат гідроксиламіну, який підпалюється завдяки окислювачу. Ця хімічна сполука не тільки не є токсичною, але і більш ефективна, ніж паливо, що використовується зараз.

Видання пише, що за допомогою нового палива NASA планує поліпшити продуктивність ракет на 50%. Це стане особливо корисним для місій на Місяць і Марс, оскільки ракети зможуть транспортувати вантаж на великі відстані і витрачати менше палива.

Очікується, що нове паливо протестують вже наприкінці цього місяця, коли некомерційна організація Планетарне співтовариство Green Propellant Infusion Mission (GPIM) відправить LightSail-2 на ракеті компанії SpaceX Falcon Heavy.