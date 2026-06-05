Про полон розповів сім'ї побратим, який був у одній камері: додому повернувся боєць 46-ї бригади Павло Турчин

Після майже двох з половиною років полону повернувся в Україну 38-річний військовослужбовець 46-ї бригади Павло Турчин із Тернопільщини.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла сестра захисника Ольга Паламар.

"Павло потрапив у полон 14 грудня 2023 року на Донеччині. Він вирушив разом з побратимами на штурм, і зв'язок із ним обірвався. Ми отримали сповіщення, що брат пропав безвісти. І лише через п'ять місяців нам повідомили, що він в полоні", - розповідає Ольга.

Павло Турчин став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Павло говорив: якщо я не піду воювати, хто тоді захищатиме країну, моїх дітей. У нього з самого початку була патріотична позиція", - розповіла староста села Старий Скалат Світлана Довбенька.

Родина тривалий час не мала жодної звістки про Павла. Лише майже два місяці тому, 12 квітня, звільнили з полону військовослужбовця Володимира, який перебував у одній камері з Павлом.

"Він розповів нам, що син живий, що з ним все добре. Їх утримували у Волгоградській області. Ми з Володею довго говорили, розпитували його про Павла. Відтоді часто зідзвонюємося", - розповіла мама звільненого полоненого Марія Турчин.

Жінка зізнається, майже два з половиною роки очікування допомагала витримати молитва і підтримка рідних та односельчан.

"Син не раз мені снився. Нещодавно я бачила уві сні, як він виходить з машини, підійшов до мене, став на коліна і обійняв мене. А ще він дуже часто снився односельчанам. Вони під час зустрічі завжди мені розповідали про це. Також ми написали листа Павлу, але не знаємо, чи він його отримав", - згадує пані Марія.

Сестра захисника Ольга неодноразово брала участь у акціях на підтримку військовополонених, їздила на зустрічі у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Ми вже побачили брата на відео. І тепер з нетерпінням чекаємо його дзвінка. Щасливі, що вже незабаром зможемо його обійняти!", - зізнається Ольга Паламар.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими на рідну землю повернулися троє жителів Тернопільщини. Володимир Зварич із Чортківського району, Олександр Ремпа та Павло Турчин із Тернопільського району.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня з російського полону повернулись 186 українців.

Фото з родинного архіву