Сезон дитячих груп та коротких вікендів

Як змінюється літній туризм на Закарпатті на п’ятому році війни

Туристичний ринок регіону напередодні літа суттєво переформатувався. Експерти галузі зазначають: попит на тривалий відпочинок дорослих груп падає, натомість цьогоріч на Закарпатті популярний дитячий оздоровчий туризм, сімейні «тури відсипання» та літні відпустки вчителів, які обирають санаторії.

Отож, хто, за скільки і куди саме їде відпочивати цього літа в умовно безпечний тиловий регіон, – в експертному огляді Укрінформу.

Синевир

“ЛЮДИ НЕ ЇДУТЬ, БО МЕНШЕ ГРОШЕЙ”

- Туристів відчутно поменшало порівняно з минулим чи позаминулим роками. Причина, думаю, одна: люди стали менш платоспроможними. Тобто, до нас не їдуть не тому, що не хотіли б перезавантажитися на термалах, в горах чи на дегустаціях, а тому, що не можуть собі цього дозволити. Українці цьогоріч економлять чи відкладають на потім, – каже гід Сергій Прокоп.

Він додає, що цього року на Закарпаття доправляють на відпочинок в основному дітей: батьки працюють і хочуть, аби малеча побула у відносній безпеці, поспала без тривог.

- Тому дитячих груп, особливо тепер, наприкінці навчального року, вистачає – це рятує ситуацію, якщо оцінювати загальний ринок. Утім, великих туристичних груп із дорослими стало менше в рази, й це відчутно, – зауважує Прокоп.

Для дітей набір закарпатських локацій для відвідин стандартний – замки, Синевир, водоспади, аквапарк, басейни. Для дорослих до цього переліку додаються дегустації сирів, вин та місцевих страв.

- На це реагують суб’єкти господарювання: наприклад, у регіоні з’явилося більше господарств, звіринців, які готові приймати відвідувачів. Так, буйволиних ферм уже є кілька, минулоріч запрацювала ферма з унікальною породою сірих угорських корів на Тячівщині.

Також, зазначає Прокоп, у регіоні запустився цілий кластер апарт-готелів – завдяки цьому в Хусті, наприклад, відкрився аквапарк і термали. Це зробило містечко туристичним центром, до якого спеціально їдуть українці з інших регіонів.

Сергій додає, що не мають перебоїв із туристами курортне Солотвино та Берегове: там солоні озера й термали забезпечують постійну завантаженість туристичної інфраструктури.

- Солотвино відкрилося наприкінці травня – погода дозволяла, люди почали купатися. Цього сезону запустили новий термальний комплекс в Берегові, тож тут не буде перебоїв із туристами: туристи люблять берегівські термали, бограч, гастрономію та вина.

Гори також цікавлять, зазначає Прокоп, який щотижня водить туди збірні групи. Проте через подорожчання перевезень тут теж відчувається спад попиту.

Варто сказати, що у липні-серпні ситуацію рятуватимуть туристи-санаторники – освітяни, вчителі, викладачі, які матимуть відпустки.

Цікавимося у Сергія, що б із новинок він радив відвідати на Закарпатті цього літа.

- Дуже раджу фестиваль пива, який проходитиме 26-28 червня на найстарішій пивоварні в Україні – Мукачівському пивзаводі. Його спеціально відкриють для гостей, будуть екскурсії. Також представлять багато крафтових пив від українських виробників, – каже Прокоп.

Він зауважує, що туристи загалом скучили за закарпатськими фестивалями та чекають на їхнє відновлення.

АКЦЕНТ НА ЦІКАВИХ ЛОКАЦІЯХ

Гід Максим Адаменко вже перекваліфікувався на дитячі групи і саме під цей запит вибудовує свій туристичний бізнес. Адже така тенденція проглядалася й за рік-два до цього літа.

- Я власне перекваліфікувався навіть не на збірні дитячі групи з інших регіонів України, хоча їх ми також обслуговуємо, а на місцевих школярів. Робимо акцент на цікавих локаціях із тваринами та природними цікавинками – скелями, печерами, водоспадами. Це дуже заходить дітям, – пояснює Адаменко.

Утім, додає гід, туристичний сезон слабкий.

- Показники за запитами груп у нас впали до рівня другої половини 2022 року, коли був значний спад в цій сфері. У 2023-му мали зліт, у 2024-2025-му – плато. З кінця минулого року почався спад, що триває. Це пов’язано з платоспроможністю людей та подорожчанням усього: пального, продуктів, послуг. Загалом, вартість перевезення зросла на 15%, а це першочергово закладається під час прорахунку туру. Хоча ми вміємо викручуватися. Недавно мали запит від дитячої групи, у них був ліміт 6 тис. грн на три дні, з поселенням та харчуванням. Це малувато, але бюджет нам вдалося втримати за рахунок проживання в садибі та виключення дорогих послуг. Група отримала екскурсії біля Мукачева і навіть виїзд на Синевир. Щоб розуміти цінову політику: участь у збірному турі на Синевир цього літа – 1100 грн з людини, плюс квитки в Нацпарк та їжа, – ділиться Максим.

Він додає, що щороку є потреба в реабілітації мешканців регіонів, які близько до фронту або потерпають від російських повітряних ударів.

РИНОК ПЕРЕЛАШТОВУЄТЬСЯ ПІД НОВІ ЗАПИТИ

Директорка Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Мар’яна Готра каже, що вони спаду в туристичній ніші не бачать.

- Я би не сказала, що цього року до нас їде менше людей. Туристичний збір тільки росте, але остаточні підсумки будемо бачити лише в кінці року. Ну і з власного досвіду знаю, що на Закарпатті наразі заповнені бази відпочинку: нещодавно мені треба було поселити на турбазі 30 осіб і я не змогла знайти місця на таку кількість людей. Це свідчить, що бази забиті, – говорить вона.

Мар’яна Готра зауважує, що санаторії на Закарпатті загалом працюють добре, ретельно вивчають ринок послуг та підлаштовуються під нього.

- Багато запитів на лікування опорно-рухового апарату, відповідно, з’являється чимало нових послуг.

Вона додає, що в регіоні потребують додаткової промоції нацпарки.

- Ми будемо цим займатися, власне, вже починаємо. До прикладу, 12 червня – 160 річниця падіння метеорита в Княгині, готуємо події на цей період.

Пані Готра радить туристам звернути увагу на фестиваль “Цвіт папороті”, який відбудеться в липні в ужгородському скансені.

ПОПИТ НА ВІКЕНДИ

За словами експерта з туризму на Закарпатті Олександра Коваля, цього літа Закарпаття залишається в топі Карпатського регіону.

- Зараз фіксується дуже багато запитів на проживання десь у горах або біля води, тож липень та серпень будуть дуже активними. Багато хто бронює житло за 30–50 днів наперед, щоб зафіксувати ціну. Люди змушені планувати заздалегідь, адже гроші треба зібрати, прорахувати бюджет, купити квитки на поїзд, які є дефіцитом. Якщо ж їхати власним транспортом, то це, звісно, дорожче, – зауважує він.

В умовах зростання вартості пального, додає Коваль, звісно, киянам чи одеситам ближчі Львівщина та Прикарпаття, тож ці регіони для Закарпаття є серйозними конкурентами.

Щодо вартості проживання, то найбільш популярний сегмент – 3-4 тис. грн за двох за ніч. Це переважно готелі з певною інфраструктурою, зокрема з басейнами: люди обирають такі варіанти, адже накопичилася втома і вони хочуть відпочивати в комфорті.

Зараз спостерігається багато запитів на короткостроковий відпочинок – вікенди або поїздки на 4–5 днів. На тривалий відпочинок попит невисокий, адже, як зауважують експерти, в такому разі дешевше поїхати за кордон.

Головні інтереси споживачів цього сезону – прогулянки на природі, відпочинок біля води, ресторани чи кафе, відзначає Коваль.

- Саме навколо цього й формується унікальний туристичний продукт. Нижча тривожність, безпека та гастрономія – наші головні переваги. За оздоровчий ефект люди готові платити більше і переїжджати через перевал. Але це – лише за умови якісного відпочинку та довгострокового ефекту, що повертає працездатність.

ВІД 700 ДО 6 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ДОБУ

Олександр Коваль називає кілька фокусних груп, яких цього літа цікавить Закарпаття.

- Це сім'ї з дітьми. Вони – ключовий драйвер зростання. Найчастіше це люди, які раніше відпочивали за кордоном, але зараз свідомо обирають внутрішній туризм. Їхня ціль – безпека, оздоровлення дітей та мінімізація побутових турбот. Пари та родини у форматі возз'єднання сім’ї (наприклад, військовий у відпустці з родиною). Їхня мета – якісно провести час разом, отримати спільні емоції на тлі природи й відсторонитися від щоденного стресу. Соло-мандрівники, навіть мандрівниці. Їхня ціль – тотальна тиша, походи в гори, усамітнення, психологічне відновлення, а також косметичний і медичний догляд, SPA-процедури. Ну й корпоративний сегмент. Виїзні наради та тімбілдинги зросли майже вдвічі. Їхня мета – побудова команд у безпечних, психологічно комфортних умовах, де поєднуються робочі сесії з рекреацією, – розповідає він.

Коваль зазначає, що наразі закарпатському ринку не вистачає інфраструктури для конференц-сервісу.

- Є великі запити на конференції для 40–60 осіб із проживанням та повноцінним робочим простором (ресторан для цього не підійде). Попит на це є, а пропозиція обмежена окремими локаціями.

Співрозмовник додає, що в цьому сезоні мінімальна ціна відпочинку за добу – 750–1000 грн у садибах сільського туризму. У Пилипці ціни в готелях становлять 2–3 тис. грн з двох за ніч, але є й нижчі пропозиції. Якщо брати преміум-сегмент готелів на кшталт «Апартель» (Шаян, Косино, Ужгород), то там ціни стартують від 4–6 тисяч гривень. Тут є ще один момент: ті, хто пропонує житло за 750–1000 гривень за ніч, зазвичай роблять це без сніданку, що коштує додатково 150–200 гривень.

Найнижчі ціни наразі фіксуються в Колочаві, Пилипці та Ясінях – в межах 750 грн за ніч для двох. В Ужгороді хостел коштує від 700 гривень, у Береговому проживання стартує від 900 гривень. Але таких пропозицій одиниці. У своїй масі ціни йдуть від 1500 грн.

Тетяна Когутич, Ужгород

Фото з архіву Укрінформу