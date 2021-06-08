У Харкові невідомий посеред вулиці підірвав гранату: є поранені

У Харкові невідомий чоловік підірвав гранату просто посеред міста, унаслідок чого дістали поранення троє людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію Харківської області.

Вибух стався на проспекті Юрія Гагаріна. Зловмисником виявився чоловік 1992 року народження. Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент о 21:53 від перехожого, наразі вони продовжують з'ясовувати усі обставини події.

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Речниця поліції Харківської області Олена Баранник у коментарі Громадському повідомила, що загрози життю потерпілих немає.

Двоє із них (1988 та 2002 років народження) перебувають в задовільному стані. Третій потерпілий - неповнолітній 2005 року народження - дістав поранення середньої тяжкості.