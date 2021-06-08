У Києві затримали торговців зброєю із зони ООС

Служба безпеки України поклала край торгівлі засобами ураження із зони ООС: вибухівку, зброю та боєприпаси збував охоронець одного зі столичних ТРЦ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Слідством установлено, що мешканець Києва разом зі спільником налагодили канал надходження вогнепальної зброї та вибухівки, що використовувалася на сході України під час АТО/ООС. Через особисті контакти зловмисники підшукували зброю, набої до неї та боєприпаси для подальшої реалізації у столичному регіоні.

Як зазначається оперативники задокументували кілька фактів збуту засобів ураження.

СБУ затримала в Києві торговців зброєю / Фото: СБУ

Зловмисника - охоронця одного зі столичних ТРЦ - затримали під час збуту чергової партії «товару». Загалом чоловік продав два бойові пістолети – ПМ і «наган», 70 набоїв до них, пластичну вибухову речовину із запалами та детонаційним шнуром за 1,8 тис. дол.

За оперативною інформацією, потенційних покупців зброї організатор злочинної схеми підшукував через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальному середовищі.

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У ході одночасних обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисника і його спільника на території Київської та Житомирської областей правоохоронці вилучили понад 100 набоїв різного калібру, у тому числі осколкові боєприпаси до підствольного гранатомета.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.