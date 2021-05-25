У центрі Києва знайшли схрон зі зброєю та протитанковим гранатометом

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

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Правоохоронці вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг; майже 1 кг пластиду; 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них; 5 споряджених магазинів до автомата; 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

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Як повідомлялось, на Луганщині поліція й СБУ виявили великий схрон з боєприпасами. 190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та ПГ-7С, ручні камулятивні гранати, РПГ, вишибні заряди та тротилові частини до гранат ПГ-7Л, вишибні двигунні заряди до ПТРК «Конкурс», набої різного калібру.