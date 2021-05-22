На Донеччині прикордонники виявили схрон з боєприпасами

Прикордонники спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований в 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби. Зі схованки вибухотехнічним підрозділом ДСНС вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також 3 гранати Ф-1, гранату РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів. Читайте також: СБУ виявила артилерійські та танкові снаряди у схронах бойовиків на Луганщині За даним фактом до Покровського районного управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».