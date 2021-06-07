У Запоріжжі чоловік погрожував підірвати ТЦ - вимагав мільйон і вертоліт

Мешканець Запоріжжя погрожував підірвати ТЦ “Україна”, якщо йому не дадуть мільйон доларів та гелікоптер. Чоловіка затримали, з торговельного центру евакуювали близько 400 людей.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.

“5 червня після 20.30 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення від чоловіка, що торговельний центр “Україна”, розташований на центральному проспекті міста, заміновано. За нездійснення вибуху громадянин вимагав один мільйон доларів США та гелікоптер. Працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули до торговельного закладу, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та вели з ним перемовини - чоловік був згоден на отримання тільки 15 тисяч доларів. Тим часом перевірка приміщення завершилась, вибухових предметів не виявили.

Зловмисником виявився житель Запоріжжя 2000 року народження, його затримали в квартирі, де він проживає. Молодик знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.