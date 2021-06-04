У Харкові «замінували» 14 лікарень – евакуюють пацієнтів і персонал

У Харкові через повідомлення про замінування евакуюють персонал та пацієнтів із 14 медичних закладів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківщини в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Поліція перевіряє інформацію про мінування 14 об’єктів. Близько 9:00 на електрону пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки у медичних закладах. Зараз на місцях подій працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи, проводиться обстеження будівель та евакуація персоналу і пацієнтів», - йдеться у повідомленні.

Фото: поліція Харківщини

Як пишуть очевидці в соцмережах, евакуацію провели, зокрема, з лікарні №30 на вулиці Гуданова.