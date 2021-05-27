На Луганщині «замінували» два університети

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування двох університетів у Сєвєродонецьку.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила поліція Луганської області.

«Сьогодні, до поліції та ДСНС надійшли повідомлення про замінування Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Східноукраїнського університету імені В. Даля в м. Сєвєродонецьку», - ідеться в повідомленні.

Наразі на об‘єктах працюють поліцейські, рятівники, кінологи, експерти-вибухотехніки.

Проведено евакуацію студентів, викладачів та персоналу, обмежено доступ до будівель, що становлять потенційну небезпеку для цивільного населення.

Фото: поліція Луганської області