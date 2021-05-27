«Мінування» львівського ТРЦ: у поліції кажуть, що повідомлення надійшло з РФ

Повідомлення до поліції про начебто замінування ТРЦ Forum Lviv, внаслідок чого правохоронці напередодні, 26 травня, евакуювали близько 3000 осіб з приміщення торгового центру, було надіслано з території Росії.

Про це у Фейсбуці повідомив департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"26 травня, від чергової зміни Ситуаційного Центру ГУНП у Львівській області надійшла інформація, що близько 13:13 год. на електронну адресу ТЦ "Форум" надійшло повідомлення про замінування (м. Львів, вул. Під Дубом, 7б). Встановлено, що повідомлення надіслано з пошти РФ та є російськомовним", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, проводилась евакуація працівників та відвідувачів – усього було евакуйовано близько 3000 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.